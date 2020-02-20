SCS-NET
الشريط الأخباري

بوتين يؤكد ضرورة مواجهة التهديد الإرهابي والحفاظ على وحدة سورية

2020-02-20

موسكو-سانا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على ضرورة مواجهة التهديد الإرهابي والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها.

وأفاد الكرملين في بيان نقله “موقع روسيا اليوم” بأن بوتين أشار خلال اتصال هاتفي اليوم مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى ضرورة “تحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت في وقت سابق اليوم النظام التركي إلى وقف دعم الإرهابيين في محافظة إدلب وتزويدهم بالأسلحة.

من جهة أخرى أشار الكرملين إلى أن زعماء الدول الثلاث دعوا إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.

انظر ايضاً

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

موسكو-سانا بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم الوضع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved