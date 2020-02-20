الجو غائم جزئياً وهطولات مطرية غزيرة في المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائماً جزئياً في أغلب المناطق مع استمرار هطل الأمطار في المنطقة الساحلية وفي ساعات المساء والليل يمتد الهطل ليشمل أغلب المناطق وتكون الهطولات في المنطقة الساحلية غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف إلى متوسط على الساحل عالي ارتفاع الموج بالداخل.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 16/7

المنطقة الجنوبية 17/8

المرتفعات الجبلية 11/3

المنطقة الوسطى 15/5

المنطقة الساحلية 19/10

المنطقة الشمالية 15/5

منطقة الجزيرة 17/7

المنطقة الشرقية 18/6

منطقة البادية 17/5