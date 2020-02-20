الشعر الوطني يغلب على لقاء أدبي في كنيسة السريان الكاثوليك بحمص القديمة

حمص-سانا

أحيا ثلاثة شعراء من حمص ذكرى تحرير الجيش العربي السوري مدينة حمص القديمة من التنظيمات الإرهابية عبر لقاء أدبي قدموا خلاله مجموعة من القصائد الوطنية التي مجدت تضحيات الشهداء وبطولات جنودنا البواسل في كنيسة السريان الكاثوليك في المدينة القديمة.

واستهلت اللقاء الشاعرة ميمونة العلي بقصيدة عمودية عنوانها على وقع انتصارات حلب حيت فيها أبطال الجيش الذين حققوا أروع الانتصارات في كل شبر من أرض سورية.

بدوره قدم الشاعر نبيل باخص قصيدة وطنية بعنوان وصية شهيد أهداها إلى روح شهداء سورية وبالأخص الشهيد نعيم حداد الذي ضحى بدمه في سبيل حماية حمص القديمة وأهلها.

وفي قصيدته العمودية بعنوان سيف الشام تغنى الشاعر حسن أحمد بالانتصارات المتتالية لجيشنا على الإرهاب وداعميه في عموم الجغرافيا السورية ومجد دماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن تراب الوطن.

وشارك باللقاء من خلال تقديم مقطوعات موسيقية مرافقة عازف العود نذير السعيد.

لارا أحمد