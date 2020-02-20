الحكومة العراقية تتلقى مئات الشكاوى ضد ما يسمى (التحالف الدولي)

بغداد-سانا

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن تلقي الحكومة العراقية مئات الشكاوى من ذوي الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا في هجمات نفذتها قوات ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم إن الحكومة تلقت حتى الآن نحو 900 شكوى ضد “التحالف الدولي” المزعوم ضد الإرهاب لتسببه بمقتل المئات من المواطنين وإصابة آخرين بالإضافة إلى تدمير بيوتهم.

وطالب البياتي الحكومة العراقية بالعمل على إقامة دعاوى ضد “التحالف الدولي” استناداً إلى هذه الشكاوى التي وصلت إليها لأن العمليات التي يقوم بها هذا التحالف تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وترقى إلى جرائم الحرب.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً مزعوماً من خارج مجلس الأمن الدولي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي يضم الدول المتورطة أصلاً بدعم الإرهاب في سورية والعراق حيث أقر هذا التحالف الاستعراضي بقتله مئات المدنيين جراء الغارات التي ينفذها في البلدين منذ عام 2014.