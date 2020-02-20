كاميرا سانا على الطريق الدولي دمشق – حلب في منطقة معرة النعمان اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدفاع الروسية تدعو النظام التركي إلى وقف دعم الإرهابيين في سورية وتزويدهم بالأسلحة
2020-02-20
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: مستمرون بدعم الشعب السوري
2020-02-20
حزب تركي: استمرار دعم تركيا للإرهابيين في سورية سينعكس سلباً على سمعتها في العالم
2020-02-20
موسكو: على النظام التركي تجنب أي تصريحات استفزازية حول إدلب
2020-02-20
السفير حداد: دعم الإرهابيين في سورية أكبر خطأ بحق الإنسانية
2020-02-20
بيسكوف: التحضيرات لقمة ثلاثية روسية تركية إيرانية حول سورية جارية
2020-02-20
شخصيات روسية ومصرية ولبنانية: لسورية الحق الكامل في تحرير أرضها من الإرهاب
2020-02-20
محليات
الجو غائم جزئياً وهطولات مطرية غزيرة في المنطقة الساحلية
2020-02-20
إجراءات جديدة حول تسديد رسم تأمين الواجهات والمرافق المترتب على مالكي المقاسم في ماروتا سيتي
2020-02-20
أنشطة خدمية وبيئية في يوم المجالس المحلية
2020-02-20
تحسن مخازين السدود المستثمرة لأغراض مياه الشرب بالسويداء
2020-02-20
التعليم العالي تمدد فترة التقدم للمنح الدراسية الروسية
2020-02-20
أكاديميون في جامعة تشرين: انتصار حلب على الإرهاب يجسد بسالة الجيش السوري وتضحياته العظيمة
2020-02-20
العدل تعلن أسماء الخبراء الاختصاصيين المقبولين في عدد من المحافظات
2020-02-20
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية
2020-02-20
سويسرا توجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي لتلاعبه بحقوق بث مباريات بطولات عالمية
2020-02-20
منتخب سورية لكرة القدم يحافظ على المركز الـ 79 عالمياً والـ 10 آسيوياً بتصنيف الفيفا
2020-02-20
أتلانتا يواصل مسيرته المميزة بفوز كبير على بلنسية بدوري الأبطال
2020-02-20
مانشستر سيتي يفوز على ويستهام يونايتد بالدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-02-19
الوثبة يفوز على الاتحاد بثلاثية والجيش على الوحدة بهدف في افتتاح إياب دوري كرة القدم
2020-02-19
ساندرا عبيد.. طموح بالتتويج في البطولات الخارجية بلعبة الجودو
2020-02-19
اقتصاد
التجاري السوري يمنح العاملين لديه قرضاً يعادل 100 بالمئة من قيمة تأميناتهم الاجتماعية
2020-02-20
3000 أسرة بالحسكة استفادت من منحة بذار القمح والشعير
2020-02-20
استزراع الشعير بدون تربة ضمن غرف ذاتية التحكم تجربة ناجحة لفريق بحثي بالسويداء
2020-02-20
تعويضات الأضرار على محصولي القمح والشعير بالحسكة تتجاوز سبعة ملايين ليرة
2020-02-20
تزويد المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا بالسويداء بخمسين بيتاً شبكياً جديداً
2020-02-20
هبوط أسعار الذهب
2020-02-20
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-20
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تصوير إبراهيم عجاج
2020-02-20
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