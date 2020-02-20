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كاميرا سانا على الطريق الدولي دمشق – حلب في منطقة معرة النعمان اليوم

2020-02-20

تصوير إبراهيم عجاج

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