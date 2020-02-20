الدفاع الروسية تدعو النظام التركي إلى وقف دعم الإرهابيين في سورية وتزويدهم بالأسلحة

موسكو-سانا

دعت وزارة الدفاع الروسية النظام التركي إلى وقف دعم الإرهابيين في محافظة إدلب وتزويدهم بالأسلحة.

وذكر مركز التنسيق الروسي في بيان له أن الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية على محور بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي الشرقي كانت مدعومة بنيران مدفعية قوات النظام التركي.

وأشار المركز إلى أن وسائل السيطرة الروسية رصدت نيران مدفعية من مواقع قوات النظام التركي باتجاه وحدات الجيش السوري لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها قوات النظام التركي الإرهابيين في سورية.

وكما أشار البيان إلى مشاركة مقاتلات روسية في صد الهجوم الإرهابي المدعوم تركياً وتدمير عدد من الآليات والمدرعات.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري تصدت خلال الساعات الماضية لهجمات شنتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي على عدة محاور من ريف إدلب الشرقي ولا سيما محور بلدة النيرب غرب مدينة سراقب بينما تواصل الوحدات استهداف محاور الهجمات والمناطق التي تنطلق منها وتمكنت من إفشال عدة هجمات بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير آليات لهم.