سويسرا توجه اتهامات للقطري ناصر الخليفي لتلاعبه بحقوق بث مباريات بطولات عالمية

زيوريخ-سانا

أعلن مكتب المدعي العام في سويسرا اليوم عن توجيه اتهامات إلى القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن الإعلامية ومقرها الدوحة وجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تتعلق بالتلاعب بمنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

ونقلت رويترز عن المكتب قوله في بيان إن “فالك اتهم بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق بينما اتهم الخليفي ورجل أعمال آخر لم يكشف النقاب عن هويته بدفع فالك إلى ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة”.

وأضاف البيان إنه “ما بين عامي 2013 و2015 استغل فالك منصبه في الفيفا للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة بالعديد من دورات كأس العالم وكأس القارات مانحا بذلك أفضلية لشركاء إعلاميين كان يفضلهم وحصل مقابل ذلك على مزايا غير مستحقة من الخليفي وشخص آخر من خلال استخدام فيلا في سردينيا الإيطالية”.

يذكر أن شبكة بي ان سبورت التي انشأتها مشيخة قطر تسيطر على حقوق بث غالبية البطولات العالمية وبطولات الدوري ومختلف المسابقات الرياضية.

وتستمر الفضائح التي تلاحق مشيخة قطر ومسؤوليها حيث سبق وأكدت العديد من التقارير أنها اعتمدت على صفقات سرية وفساد وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان لاستضافة نهائيات كأس العالم في محاولة منها للظهور على الساحة الإقليمية والدولية ولعب دور أكبر من حجمها.