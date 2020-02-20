الصين تعلن للمرة الأولى تسجيل أقل عدد لحالات الإصابة بكورونا منذ تفشيه

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن البلاد شهدت انخفاضاً حاداً لأول مرة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إذ بلغ أمس 394 إصابة في حين سجلت 1749 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في تقرير نقلته شينخوا: “انخفض عدد حالات الإصابة المؤكدة في إقليم هوبي الذي يشهد أكبر عدد من الإصابات في الصين انخفاضاً حاداً إذ بلغ 349 حالة مؤكدة جديدة أمس بعدما سجلت في الإقليم المذكور 1693 حالة مؤكدة أمس الأول وكان ذلك أقل عدد منذ 25 كانون الثاني الماضي”.

وأوضحت اللجنة أن هذا التراجع عائد إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس لافتة إلى أن كيفية تشخيص الحالات والتأكد منها مسألة لها أثر كبير على الإحصاء الرسمي.

وكانت السلطات في البداية تستخدم اختبارات الحمض النووي لتحديد وجود الفيروس لكن هذا النوع من الاختبارات يحتاج إلى عدة أيام لمعرفة نتائجه ومن ثم بدأ إقليم هوبي الأسبوع الماضي اتباع أسلوب جديد وأسرع في التشخيص باستخدام الأشعة المقطعية بالكمبيوتر والتي تستعين بالأشعة السينية للكشف عن وجود إصابة في الرئة ولتأكيد وجود الفيروس.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي “إن الصين واثقة من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد مع دعم المجتمع الدولي بما فيه رابطة دول جنوب شرق آسيا”.

وأضاف وانغ خلال كلمة له أمام اجتماع لرابطة آسيان إنه “بعد بذل جهود مضنية يتغير الوضع للأفضل” مشيراً إلى أنه لا تزال كل من “ووهان وهوبي” حالياً أشد المتأثرين بالفيروس ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى في البلاد.

وتواصل الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.