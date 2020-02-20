استشهاد امرأه يمنية بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

استشهدت امرأة يمنية اليوم جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف الأحياء السكنية في الحديدة.

وأكد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت استشهاد امرأة إثر قصف لمرتزقة العدوان على منطقة 7 يوليو في الحديدة موضحا ان القصف استهدف منازل ومزارع المواطنين في قرية الجربة العلياء والجربة السفلى وقرية المنقم بمديرية الدريهمي.

وأضاف المصدر “إن قوى العدوان قصفت بـ6 قذائف حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية خلفت دماراً في المزارع والممتلكات العامة”.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أعلنت أمس الأول استشهاد 35 يمنياً في حصيلة نهائية للجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في محافظة الجوف السبت الماضي.