3000 أسرة بالحسكة استفادت من منحة بذار القمح والشعير

الحسكة-سانا

استفادت 3000 أسرة في محافظة الحسكة من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من منحة بذار القمح والشعير المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أن عمليات التوزيع التي تمت بالتعاون بين المديرية وفرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالمحافظة شملت 3000 أسرة في مناطق تل حميس وتل براك والحسكة والشدادي ومركدا وبمعدل 200 كيلو غرام من بذار القمح أو 200 كيلو غرام من بذار الشعير حيث خصصت بذار القمح للمستفيدين في منطقة الاستقرار الأولى الواقعة شمال المحافظة وتم تخصيص المستفيدين في المنطقة الجنوبية ببذار الشعير.

وأشار سلامة إلى أن المديرية ومن خلال اللجان المختصة ستتابع عمليات الزراعة بالنسبة للمستفيدين والوصول إلى الغاية من التوزيع والمتمثلة بمساعدة الفلاحين للاستمرار بأعمال الزراعة وحراثة الأرض وتأمين دخل مادي لهم.