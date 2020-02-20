تحسن مخازين السدود المستثمرة لأغراض مياه الشرب بالسويداء

السويداء-سانا

تحسنت مناسيب تخزين السدود المستثمرة لأغراض مياه الشرب بالسويداء لتتجاوز 15 مليوناً و861 ألف متر مكعب مقارنة مع أكثر من 6 ملايين متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس وائل شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم أن السدود المخصصة لأغراض مياه الشرب هي سبعة منها أربعة امتلأت وهي الروم بتخزين قدره 6 ملايين و400 ألف متر مكعب وحبران مليون و950 ألف متر مكعب والمشنف الجنوبي 450 ألف متر مكعب فيما توزعت باقي التخازين على سدود جويلين وجبل العرب والطيبة والغيضة.

ولفت المهندس شقير إلى أن الكميات المخزنة حالياً بالسدود تعد جيدة نسبياً قياساً بالسنوات الماضية وتغذي العديد من التجمعات السكانية والاستجرار من محطات التصفية منها يتم حالياً وفق الاحتياج المائي لمثل هذه الفترة من السنة مع إمكانية زيادته حسب الحاجة.

ويبلغ عدد السدود الإجمالية بمحافظة السويداء 18 سداً منها 5 راشحة و13 سداً قابلة للاستثمار تخزينها الحالي تجاوز 28 مليون متر مكعب.