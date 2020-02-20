إزالة السواتر التي خلفها الإرهابيون وفتح الطرقات في الأحياء الغربية بحلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
زاسبكين: القضاء على الإرهاب في سورية أولوية
2020-02-20
الحزب الشيوعي السلوفاكي يدين الدور (الوقح) للنظام التركي بدعم الإرهاب في سورية
2020-02-20
سفير الصين في كوبا: ندعم سورية في حربها على الإرهاب
2020-02-20
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني يجدد وقوفه إلى جانب سورية
2020-02-19
السفير آلا: سورية هي الأحرص على حماية مواطنيها
2020-02-19
فلوح: نظام أردوغان يواصل اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولةٍ لإنقاذ إرهابييه.. سورية ستحرر كل شبر ٍمن أراضيها-فيديو
2020-02-19
نيبينزيا:ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه
2020-02-19
محليات
الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية
2020-02-20
وفاة شخص صدمته سيارة على أوتستراد المزة
2020-02-20
فعالية تضامنية مع الصين ضد فيروس كورونا
2020-02-19
للعام الثالث على التوالي.. وزارة التنمية تنفذ برنامج الجدارة القيادية في عدد من المحافظات
2020-02-19
25 شباط موعد الامتحان التقويمي لخريجي الجامعات غير السورية في طب الأسنان
2020-02-19
وزارة الأشغال العامة والإسكان تضيف أربع خدمات جديدة إلى مركز خدمة المواطن بالمزة
2020-02-19
مسافرون على متن رحلة حلب الأولى: إنجازٌ كبيرٌ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي- فيديو
2020-02-19
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم يحافظ على المركز الـ 79 عالمياً والـ 10 آسيوياً بتصنيف الفيفا
2020-02-20
أتلانتا يواصل مسيرته المميزة بفوز كبير على بلنسية بدوري الأبطال
2020-02-20
مانشستر سيتي يفوز على ويستهام يونايتد بالدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-02-19
الوثبة يفوز على الاتحاد بثلاثية والجيش على الوحدة بهدف في افتتاح إياب دوري كرة القدم
2020-02-19
ساندرا عبيد.. طموح بالتتويج في البطولات الخارجية بلعبة الجودو
2020-02-19
النواعير يتعاقد مع جهماني ويعلن جاهزيته لدوري الرجال بكرة اليد
2020-02-19
كرة الهدف للمكفوفين في حمص… صعوبات عديدة تحد من تطويرها
2020-02-19
اقتصاد
تزويد المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا بالسويداء بخمسين بيتاً شبكياً جديداً
2020-02-20
هبوط أسعار الذهب
2020-02-20
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-20
هبوط جديد لليرة التركية وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين
2020-02-20
التجارة الداخلية تشدد على الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتنظم 2280 ضبطاً خلال الشهر الماضي
2020-02-19
الزراعة تستعد لمنع وصول الجراد الصحراوي
2020-02-19
تعدادها نحو 48 ألفاً.. الثروة الحيوانية تستعيد عافيتها في الغوطة الشرقية
2020-02-19
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الشريط الأخباري
إزالة السواتر التي خلفها الإرهابيون وفتح الطرقات في الأحياء الغربية بحلب لتسهيل عودة الأهالي
عدد من الأهالي يتفقدون منازلهم في بلدتي حيان وحريتان المحررتين من الإرهاب في ريف حلب
تجمع جماهيري في مدينة السويداء احتفاء بانتصارات الجيش
وحدات من الجيش تعثر على مشفى ميداني يحتوي معدات طبية وأدوية منها سعودية وقطرية من مخلفات الإرهابيين في بلدة حيان بريف حلب- فيديو
زاسبكين: القضاء على الإرهاب في سورية أولوية
التصدي لطائرات مسيرة في محيط مدينة جبلة وإسقاطها
وحدات الجيش توجه ضربات ضد مواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب وتكبدهم خسائر فادحة
فلوح: نظام أردوغان يواصل اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولةٍ لإنقاذ إرهابييه.. سورية ستحرر كل شبر ٍمن أراضيها-فيديو
استشهاد اثنين من موظفي منظمة أوكسفام بنيران مسلحين في بلدة اليادودة بريف درعا
الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة كورونا بين الطلاب السوريين العائدين من الصين
إزالة السواتر التي خلفها الإرهابيون وفتح الطرقات في الأحياء الغربية بحلب
2020-02-20
إزالة السواتر التي خلفها الإرهابيون وفتح الطرقات في الأحياء الغربية بحلب
2020-02-20
najwa
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إزالة السواتر التي خلفها الإرهابيون وفتح الطرقات في الأحياء الغربية بحلب لتسهيل عودة الأهالي
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