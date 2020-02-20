تزويد المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا بالسويداء بخمسين بيتاً شبكياً جديداً

السويداء-سانا

زودت المؤسسة العامة لإكثار البذار فرعها في محافظة السويداء بخمسين بيتا شبكيا جديدا مع ملحقاتها من شبكات الري بهدف التوسع في المساحات المزروعة بالمشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا المنفذة فيها.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع بدأ بتجهيز هذه البيوت لإضافتها إلى 50 بيتا موجودا سابقا تمهيدا لزراعتها الأسبوع القادم بالبذار المنتجة بخبرات وطنية وذلك في أراضي قرية الخالدية بالريف الشمالي للمحافظة على مساحة 70 دونما.

ولفت الطويل إلى أن هذا التوسع يهدف لتلبية طلبات المزارعين والتوسع في المساحات المزروعة وتماشيا مع عودة النمو الزراعي بشكل متسارع ومتزايد وضرورة الاعتماد على القدرات العلمية الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذار.

وكان المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا انطلق بالسويداء عام 2018 بزراعة 50 بيتا شبكيا في قرية الصورة الكبيرة أنتجت 50 طنا من البذار فيما تمت زراعتها العام الماضي في قرية المتونة حيث أنتجت 70 طنا.