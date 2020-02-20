الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها جرائم الاحتلال المتواصلة

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وتنفيذ مخططاته الاستعمارية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا أن اقتحام قوات الاحتلال بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة أمس واعتداءها الوحشي على الفلسطينيين والذي أدى إلى إصابة الطفل مالك عيسى (8) أعوام برصاصة في عينه اليسرى تصعيد خطير واستخفاف بمبادئ حقوق الإنسان وإمعان في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق الأطفال المحلية والدولية بتوثيق تفاصيل هذه الجريمة ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.