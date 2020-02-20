الحزب الشيوعي السلوفاكي يدين الدور (الوقح) للنظام التركي بدعم الإرهاب في سورية

براغ -سانا

أدان الحزب الشيوعي السلوفاكي الدور “الوقح” للنظام التركي بدعم الإرهاب في سورية مشيرا إلى أن ذلك يأتي انتقاما من النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين.

وفي حديث لمراسل سانا في براغ أوضح رئيس الحزب جلال سليمان أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يدعم بشكل مباشر التنظيمات الإرهابية في سورية لافتا إلى أن الاعتداءات التركية والإسرائيلية على الأراضي السورية ليست سوى انتقام من النجاحات العسكرية الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وداعميه.

وهنأ سليمان باسم الحزب سورية بانتصارات جيشها مؤكدا أن جماهير الحزب تشارك الشعب السوري الصديق الفرحة بها ويتضامنون معه في كفاحه ضد الإرهاب.