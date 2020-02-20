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فلوح: نظام أردوغان يواصل اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولةٍ لإنقاذ إرهابييه

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فلوح: قمة النفاق أن يتحدث البعض في مجلس الأمن عن أزمة إنسانية في سورية وهو يمارس بحق شعبها الحصار والعدوان والاحتلال

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