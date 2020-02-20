فلوح: نظام أردوغان يواصل اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولةٍ لإنقاذ إرهابييه

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الحزب الشيوعي السلوفاكي يدين الدور (الوقح) للنظام التركي بدعم الإرهاب في سورية
2020-02-20
سفير الصين في كوبا: ندعم سورية في حربها على الإرهاب
2020-02-20
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني يجدد وقوفه إلى جانب سورية
2020-02-19
نيبينزيا:ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه
2020-02-19
الدفاع الروسية: الإرهابيون يستخدمون أسلحة أمريكية ضد الجيش والمدنيين السوريين
2020-02-19
لافروف: روسيا ستواصل دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي
2020-02-19
خبيران روسيان: تحرير قرى وبلدات غرب حلب وشمالها تأكيد على عدم إمكانية استمرار وجود الإرهاب في إدلب-فيديو
2020-02-19
محليات
الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية
2020-02-20
وفاة شخص صدمته سيارة على أوتستراد المزة
2020-02-20
فعالية تضامنية مع الصين ضد فيروس كورونا
2020-02-19
للعام الثالث على التوالي.. وزارة التنمية تنفذ برنامج الجدارة القيادية في عدد من المحافظات
2020-02-19
25 شباط موعد الامتحان التقويمي لخريجي الجامعات غير السورية في طب الأسنان
2020-02-19
وزارة الأشغال العامة والإسكان تضيف أربع خدمات جديدة إلى مركز خدمة المواطن بالمزة
2020-02-19
الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة كورونا بين الطلاب السوريين العائدين من الصين
2020-02-19
رياضة
أتلانتا يواصل مسيرته المميزة بفوز كبير على بلنسية بدوري الأبطال
2020-02-20
مانشستر سيتي يفوز على ويستهام يونايتد بالدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-02-19
الوثبة يفوز على الاتحاد بثلاثية والجيش على الوحدة بهدف في افتتاح إياب دوري كرة القدم
2020-02-19
ساندرا عبيد.. طموح بالتتويج في البطولات الخارجية بلعبة الجودو
2020-02-19
النواعير يتعاقد مع جهماني ويعلن جاهزيته لدوري الرجال بكرة اليد
2020-02-19
كرة الهدف للمكفوفين في حمص… صعوبات عديدة تحد من تطويرها
2020-02-19
الجيش يلتقي مع الوحدة والوثبة مع الاتحاد في افتتاح إياب الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-02-19
اقتصاد
التجارة الداخلية تشدد على الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتنظم 2280 ضبطاً خلال الشهر الماضي
2020-02-19
الزراعة تستعد لمنع وصول الجراد الصحراوي
2020-02-19
تعدادها نحو 48 ألفاً.. الثروة الحيوانية تستعيد عافيتها في الغوطة الشرقية
2020-02-19
غرفة زراعة دير الزور: استلام الدفعة الأولى من الجرارات التي ستوزع على المزارعين
2020-02-19
قريباً.. قرض عقاري من التجاري السوري بسقف 100 مليون ليرة
2020-02-19
باعت بنحو 1.5 مليار ليرة.. الخماسية تخطط لاستثمار كل طاقاتها لتحقيق تكاملية الإنتاج وزيادة المنافسة
2020-02-19
هيئة دعم الصادرات: تطبيق برنامج اعتمادية الحمضيات يزيد الإنتاج والتسويق الخارجي
2020-02-19
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فلوح: نظام أردوغان يواصل اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولةٍ لإنقاذ إرهابييه
2020-02-20
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