إيران تدخل مرحلة الصمت للانتخابات البرلمانية

طهران-سانا

بدأت مرحلة الصمت ووقف الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين في إيران اليوم قبل يوم واحد من عملية التصويت للانتخابات البرلمانية.

واستمرت الدعاية الانتخابية أسبوعا بعد الإعلان النهائي من قبل مجلس صيانة الدستور عن المرشحين الذين أكد أهليتهم لخوض الانتخابات.

ويتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 .

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 ألف مركز اقتراع ضمن 208 دوائر انتخابية في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.