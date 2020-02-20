المالكي: صفقة القرن المشؤومة تحرم الفلسطينيين من أرضهم وسيادتهم

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ما تسمى صفقة القرن المشؤومة ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحرم الفلسطينيين من سيادتهم على أرضهم.

ونقلت وكالة وفا عن المالكي قوله خلال مداخلته أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم:”إن الصفقة الأمريكية لن تجلب السلام ولن تضمن الأمن ولن تأتي بأي حل للقضية الفلسطينية مبينا أن سلطات الاحتلال تستخدم كل ما بوسعها لترسيخ احتلالها ابتداء من إقامة المستوطنات وجدار الفصل العنصري وصولا إلى ضم الأراضي”.

ولفت المالكي إلى أن احتلال الأرض الفلسطينية وسياسة الحصار وتحريض المستوطنيين على ارتكاب”جرائم حرب”بحق الفلسطينيين وحمايتهم من جنود الاحتلال ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق حل يضمن الاستقرار في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني الاتحاد الأوروبي إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لحل قضية الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بدولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وأيضا إلى دعم عقد مؤتمر دولي للسلام لتعزيز هذا الهدف.