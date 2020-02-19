حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني يجدد وقوفه إلى جانب سورية

عمان-سانا

جدد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني وقوفه الى جانب سورية في مواجهة قوى الإرهاب والاحتلال التركي منوهاً بصمود الشعب العربي السوري وانتصارات جيشه الباسل.

وقال الأمين العام للحزب الدكتور سعيد الذياب خلال ترؤسه وفداً زار سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان إن “محور المقاومة يحقق إنجازات تعزز دوره في التصدي للمشروع الإمبريالي الصهيوني وأدواته من الرجعيات العربية” منوهاً بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض بمواجهة العصابات الإرهابية المدعومة من تركيا حفاظا على وحدة التراب السوري وعلى طريق استكمال تحرير آخر شبر من الأراضي السورية.

وشدد الذياب على أن استهداف سورية ناجم عن مواقفها القومية في مواجهة قوى الإرهاب والغطرسة.

من جهته أكد الدكتور شفيق ديوب القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أن سورية مصممة على تحرير كل شبر من أراضيها وإنهاء البؤر الإرهابية فيها إلى جانب التزامها بدورها العروبي في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي ختام الزيارة تم التأكيد على العلاقة بين الشعبين الشقيقين الأردني والسوري وعلى أهمية التواصل واللقاءات لتبادل الرأي.