احتجاجات في العاصمة اللبنانية للمطالبة بتحسين السياسة المصرفية

بيروت-سانا

تجمع عشرات المحتجين اليوم أمام مصرف لبنان وعدة مصارف أخرى وسط العاصمة اللبنانية بيروت ضمن سلسلة اعتصامات تشهدها مناطق لبنانية عدة للمطالبة بتحسين السياسة المصرفية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شوارع بيروت والحمرا شهدت مسيرة رفعت خلالها اللافتات المطالبة بتحسين السياسة المالية والمصرفية مشيرة إلى أن بعض المحتجين قاموا بأعمال تخريب في عدد من فروع المصارف في شارع الحمرا بعد تداول معلومات أن أحد المصارف أوقف السحوبات بالدولار الأمريكي.

وفي عكار شمال لبنان قطع محتجون الطريق الدولية عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة-عكار احتجاجا على الوضع المعيشي والنقص في بعض المواد والمحروقات.

وقطع محتجون أيضا السير على طريق عام بر الياسن البقاعية وطريق عام تعلبايا مفرق المرج بالإطارات المشتعلة وتعمل القوى الأمنية اللبنانية على فتح الطرقات المغلقة.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.