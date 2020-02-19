وحدات الجيش توجه ضربات ضد مواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب وتكبدهم خسائر فادحة

حلب-إدلب-سانا

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها على مواقع وخطوط إمداد ومحاور تحرك التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش وجهت ضربات مركزة على مقرات المجموعات الإرهابية في محيط الأتارب وكفر نوران وأطراف دارة عزة ومحيط بالة وأطراف السحارة وتقاد بريف حلب الغربي حيث أسفرت ضربات الجيش عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وفي ريف إدلب الجنوبي بين المراسل أن وحدات من الجيش دمرت أيضاً بضربات صاروخية ومدفعية آليات وعتاداً للمجموعات الإرهابية في دير سنبل وأطراف معرة النعسان والركايا.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أول من أمس تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية.