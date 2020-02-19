25 شباط موعد الامتحان التقويمي لخريجي الجامعات غير السورية في طب الأسنان

دمشق-سانا

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 25-2-2020 موعداً لإجراء الامتحان التقويمي الوطني لخريجي الجامعات والمعاهد غير السورية من حملة شهادات المساعد المجاز في طب الأسنان لعام 2019.

وأشار المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الامتحان سيجري في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا ويشمل القسمين النظري والعملي.

وتجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتحانا تقويميا وطنيا لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.