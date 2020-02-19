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وحدات الجيش تعثر على مشفى ميداني للمجموعات الإرهابية داخل مدرسة خاصة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي

2020-02-19

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