إنارة ثلاث قرى بالتيار الكهربائي في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى ثلاث قرى بريف المحافظة الأوسط بعد الانتهاء من مد شبكات التوتر المتوسط والمنخفض لها وإصلاح الأعمدة التي تعرضت للتخريب بسبب الإرهاب.

مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري أوضح في تصريح لـ سانا اليوم أنه تمت تغذية قرى عين الدرب وزبيدة الشرقية ورسم الحلبي بالتيار الكهربائي مبينا أن الورشات الفنية قامت باستكمال شبكات التوتر المتوسط وتجهيز ثلاثة أبراج وتركيب ثلاثة مراكز تحويل باستطاعة 100ك ف ا.

وأوضح المصري أن الأعمال شملت مد أكثر من 1500كغ من الأسلاك مقطع 50 ميليمترا مربعا ويتم العمل حاليا على تجهيز وتأهيل أربعة مراكز تحويل لمضخات مياه الشرب في قرى أم العظام وأم باطنة والمشرفة والصمدانية الغربية لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب بالمحافظة.