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عــاجــل فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية

فلوح: دول غربية صعدت إجراءاتها العدائية ضد سورية لإطالة أمد الأزمة فيها وتعطيل جهود الدولة لمكافحة الإرهاب

2020-02-19

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فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية

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