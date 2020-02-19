فلوح: دول غربية صعدت إجراءاتها العدائية ضد سورية لإطالة أمد الأزمة فيها وتعطيل جهود الدولة لمكافحة الإرهاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف: روسيا ستواصل دعمها لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي
2020-02-19
خبيران روسيان: تحرير قرى وبلدات غرب حلب وشمالها تأكيد على عدم إمكانية استمرار وجود الإرهاب في إدلب
2020-02-19
ظريف: ينبغي الاستمرار في محاربة الإرهاب بإدلب لتتمكن سورية من توفير الأمن لمواطنيها
2020-02-19
صالح: انتصارات الجيش العربي السوري في حلب وإدلب أفشلت فصلاً صعباً من فصول المؤامرة على سورية
2020-02-19
التلفزيون التشيكي: تدمر ما زالت مثار إعجاب عالمي رغم ما أصابها من تخريب على يد الإرهابيين
2020-02-19
أوكامورا: نظام أردوغان يرعى ويحمي المجموعات الإرهابية في إدلب
2020-02-19
السفير حداد: الإرهاب الدولي أحد أكبر الأخطار المهددة لحياة الشعوب
2020-02-18
محليات
الوزير النداف يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تطوير التعاون وفتح آفاق جديدة له
2020-02-19
وضع عدد من المشاريع بالخدمة وتنظيم حملات نظافة في المحافظات بيوم المجالس المحلية
2020-02-19
الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة كورونا بين الطلاب السوريين العائدين من الصين
2020-02-19
القبض على مروج مخدرات في حمص
2020-02-19
بدء التسجيل على امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير اعتبارا من 23 الجاري
2020-02-19
أمطار متفرقة في عدة محافظات أغزرها بالحرمون في ريف دمشق 16 مم
2020-02-19
الجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر وتحذير من تشكل السيول في المنحدرات والأودية
2020-02-19
رياضة
الوثبة يفوز على الاتحاد بثلاثية والجيش على الوحدة بهدف في افتتاح إياب دوري كرة القدم
2020-02-19
ساندرا عبيد.. طموح بالتتويج في البطولات الخارجية بلعبة الجودو
2020-02-19
النواعير يتعاقد مع جهماني ويعلن جاهزيته لدوري الرجال بكرة اليد
2020-02-19
كرة الهدف للمكفوفين في حمص… صعوبات عديدة تحد من تطويرها
2020-02-19
الجيش يلتقي مع الوحدة والوثبة مع الاتحاد في افتتاح إياب الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-02-19
نائب رئيس نادي الطليعة: البدء بخطوات ملموسة لتأمين إيرادات مالية لتغطية نفقات جميع الألعاب
2020-02-19
أتلتيكو مدريد يفوز على ليفربول في دوري أبطال أوروبا
2020-02-18
اقتصاد
تعدادها نحو 48 ألفاً.. الثروة الحيوانية تستعيد عافيتها في الغوطة الشرقية
2020-02-19
غرفة زراعة دير الزور: استلام الدفعة الأولى من الجرارات التي ستوزع على المزارعين
2020-02-19
قريباً.. قرض عقاري من التجاري السوري بسقف 100 مليون ليرة
2020-02-19
باعت بنحو 1.5 مليار ليرة.. الخماسية تخطط لاستثمار كل طاقاتها لتحقيق تكاملية الإنتاج وزيادة المنافسة
2020-02-19
التجارة الداخلية تشدد على الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتنظم 2280 ضبطاً خلال الشهر الماضي
2020-02-19
هيئة دعم الصادرات: تطبيق برنامج اعتمادية الحمضيات يزيد الإنتاج والتسويق الخارجي
2020-02-19
التوسع بإقامة مزارع الأسماك الأسرية في 5 محافظات لزيادة الإنتاج وتأمين فرص عمل
2020-02-19
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الشريط الأخباري
صالح: انتصارات الجيش العربي السوري في حلب وإدلب أفشلت فصلاً صعباً من فصول المؤامرة على سورية
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فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية
فلوح: دول غربية صعدت إجراءاتها العدائية ضد سورية لإطالة أمد الأزمة فيها وتعطيل جهود الدولة لمكافحة الإرهاب
2020-02-19
2020-02-19
anwar
سابق
القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور لؤي فلوح خلال جلسة لمجلس الأمن: بعض أعضاء المجلس يستغلونه للترويج لمزاعم لا أساس لها ولعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين
التالي
فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية
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فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية
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