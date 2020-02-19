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عــاجــل فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية

القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور لؤي فلوح خلال جلسة لمجلس الأمن: بعض أعضاء المجلس يستغلونه للترويج لمزاعم لا أساس لها ولعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين

2020-02-19

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فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية

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