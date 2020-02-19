القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور لؤي فلوح خلال جلسة لمجلس الأمن: بعض أعضاء المجلس يستغلونه للترويج لمزاعم لا أساس لها ولعرقلة إجراءات الدولة السورية في حماية مواطنيها من ممارسات الإرهابيين