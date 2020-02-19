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عــاجــل فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية

نيبينزيا: ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائى ويجب بسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها

2020-02-19

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فلوح: نظام أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية

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