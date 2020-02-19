توزيع مساعدات غذائية وإغاثية على الأسر المتضررة في ريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

أنهى فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة اليوم المرحلة الثالثة من خطته المتضمنة توزيع مساعدات غذائية وإغاثية على الأسر المستهدفة في قرى عبدان و الـ47 بالريف الجنوبي.

وبين رئيس فرع المنظمة علي منصور في تصريح لسانا أن المرحلة الثالثة استهدفت 8055 عائلة في القرى المذكورة من المقيمين والوافدين من الريف الشمالي أو باقي المحافظات لافتا إلى أن عمليات التوزيع شملت أكثر من 35 قرية وتضمنت سلات غذائية وأدوات مطبخ وألبسة أطفال ونساء و”بيدونات” مياه مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري .

ولفت إلى أن فرع المنظمة أنجز في وقت سابق المرحلتين الأولى والثانية من خطة التوزيع وشملتا منطقة مركدة وريفها بالكامل وتم خلالهما استهداف 7800 عائلة بالمواد الإغاثية في 40 قرية تضمنت سلات غذائية وصحية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما شملتا ايضا مدينة الشدادي وقراها وتم خلالهما استهداف 17400 بالمواد الإغاثية في 60 قرية وتجمعا سكانيا وتضمنت المواد الموزعة سلات غذائية وصحية ومعلبات وألبسة أطفال بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر.

يشار إلى أن المرحلة الرابعة من خطة توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية ستشمل منطقة العريشة وقراها كاملة على أن يحدد موعد التوزيع لاحقا.