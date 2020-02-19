فوز الوثبة والجيش على الاتحاد والوحدة في افتتاح إياب الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-حمص-سانا

انطلقت منافسات مرحلة الإياب للدوري الممتاز لكرة القدم اليوم بإقامة مباراتين جمعت الأولى الوثبة مع الاتحاد وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف دون رد وشهدت الثانية فوز الجيش على الوحدة بهدف مقابل لا شيء.

فعلى ملعب الجلاء بدمشق انتهت المباراة التي جمعت الجيش والوحدة بفوز الأول بهدف دون رد سجله علي خليل في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليصبح رصيد الجيش 26 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث فيما تجمد رصيد الوحدة عند 25 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

وفي اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي في حمص حقق الوثبة فوزاً مهماً على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد سجلها برهان صهيوني في الدقيقة الأولى وماهر دعبول في الدقيقة 52 ووائل الرفاعي في الدقيقة 54.

ورفع الوثبة بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني خلف تشرين المتصدر برصيد 30 نقطة وبقي الاتحاد في المركز الخامس بـ 22 نقطة.

وتستكمل الجولة الأولى من الإياب مبارياتها بعد غد فيلتقي الشرطة مع جبلة على ملعب الفيحاء بدمشق والجزيرة مع الكرامة على ملعب تشرين والساحل مع الفتوة على ملعب الصالة بطرطوس وتشرين مع النواعير على ملعب الباسل في اللاذقية والطليعة مع حطين على الملعب البلدي في حماة.

مباراة الوثبة والاتحاد:

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