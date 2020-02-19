إعادة تفعيل العمل في دوائر السجل العقاري بدير الزور

دير الزور-سانا

اعادت مديرية المصالح العقارية بدير الزور تفعيل العمل في دوائر السجل العقاري بدير الزور والميادين والبوكمال ضمن مبنى المديرية البديل في حي الحميدية بمدينة دير الزور بعد توقفها لمدة سبع سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبينت مديرة المصالح العقارية بدير الزور ميادة العلي في تصريح لمراسل سانا أن المديرية أعادت تفعيل العمل ضمن البناء البديل بالمدينة بعد تعرض مبنى المديرية للاعتداءات الإرهابية وسرقة وتخريب عدد كبير من السجلات والأضابير والوثائق العقارية.

ولفتت العلي إلى العمل منذ تحرير مدينة دير الزور وريفها على يد أبطال الجيش العربي السوري على جمع وتنسيق السجلات والأضابير التي عمد الإرهابيون على سرقة وإخفاء معظمها لطمس حقوق الأهالي وحاليا يتم العمل وفق الوثائق والسجلات المتوافرة في المديرية.

وأشار رئيس مكتب التوثيق في المديرية بشار عيادة إلى بدء استقبال المراجعين لتوثيق معاملاتهم العقارية من بيوع ووضع أو رفع إشارة دعوى أو رهن وفق السجلات المتوافرة لدينا وذلك لتسهيل معاملات المواطنين.

بدوره لفت رئيس شعبة التدقيق حميدي العلي إلى الأعمال التي تقوم بها المديرية من نسخ السجلات التالفة التي تم العثور عليها ليصار إلى وضعها في الخدمة بعد تدقيقها والتصديق عليها حفاظا على حقوق المواطنين.

ونوه عدد من المواطنين بخطوة إعادة العمل في المديرية والمحافظة على حقوق أصحاب العقارات الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية.