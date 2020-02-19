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705 إصابات بفيروس كورونا في اليابان

2020-02-19

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية عن 705 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” اليوم أن هذه الإحصائية تستند إلى تقارير من وزارة الصحة ومجالس بلدية في مختلف أنحاء البلاد.

وتواصل الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.

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