شويغو وحفتر يبحثان الأوضاع الراهنة في ليبيا

موسكو-سانا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في موسكو الأوضاع الراهنة في ليبيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان لوزارة الدفاع الروسية قوله إن الجانبين أكدا أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا والحفاظ على استقلالها ووحدتها وسيادتها.

وشدد الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا وعلى أهمية المباحثات التي جرت في الـ13 من كانون الثاني الماضي في موسكو لإرساء نظام وقف اطلاق النار في ليبيا.

وكان حفتر أكد أمس تمسك الجيش الليبي بإخراج مرتزقة النظام التركي وتأمين التراب الليبي.