عشرة آلاف مستفيد من الخدمات المقدمة في مصرف التسليف الإنتاجي بطرطوس

طرطوس-سانا

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات المصرفية المختلفة التي يقدمها مصرف التسليف الشعبي الإنتاجي في طرطوس خلال العام الماضي نحو عشرة آلاف متعامل.

وأوضح مدير فرع المصرف بسام بشارة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المصرف ينفرد عن باقي المصارف بإصدار وتسويق وبيع شهادات الاستثمار إضافة إلى الخدمات الأخرى كالقروض لذوي الدخل المحدود ولأصحاب المشاريع الصناعية والسياحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتمويل المشاريع الصحية والتعليمية والثقافية ولفئات القطاعات الإنتاجية كأصحاب الحرف والمهن والتجار والصناعيين ومنح القروض لشراء أجهزة الطاقة الشمسية وقبول الودائع المصرفية بمختلف أشكالها سواءً من الأفراد أو من أصحاب المنشآت الخاصة و العامة وتقديم الخدمات المصرفية غير الائتمانية والحوالات والشيكات والكفالات وتوطين الرواتب وخدمة الصراف الآلي.

وبين بشارة أن المصرف يقدم حاليا قروضا إنتاجية لأصحاب الفعاليات المهنية والحرفية كالأطباء والمشافي والمراكز الطبية إضافة إلى المدارس والمعاهد و الجامعات الخاصة حيث يتم تمويل هذه القروض من خلال تمويل رأس المال العامل ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو تعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس لمدة لا تتجاوز السنتين وفق شروط محددة مشيراً إلى أن مبلغ القرض يحدد بحسب الغاية منه وبنسبة ملائمة للمقترض أو للتكلفة الإجمالية للمشروع وتتراوح بين 50و 60 بالمئة وتمنح هذه القروض بضمانات شخصية وعينية بفائدة 8 بالمئة على القروض القصيرة و9 بالمئة على المتوسطة الأجل.

ولفت بشارة إلى أن سقف القروض المذكورة يبلغ 50 مليون ليرة ما عدا قروض المشافي والمخابر ودور الأشعة والمراكز الطبية والجامعات والاكاديميات الخاصة فيبلغ سقفها 150 مليون ليرة مضيفا إنه وحرصاً على ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وبغية تخفيف الأعباء عن الأخوة المواطنين يمنح المصرف قروضا لشراء أجهزة السخان الشمسي لكل الراغبين بنسبة تمويل 100 بالمئة من قيمة الجهاز على أن لا تتجاوز قيمته 400 ألف ليرة سورية بمعدل ستة وثلاثين قسطاً شهرياً على ثلاث سنوات كما يمنح المصرف قرضا لشراء السلع المعمرة من المؤسسة السورية للتجارة بقيمة مليون ليرة سورية ولمدة خمس سنوات.

وحول الضمانات أوضح بشارة أن القروض تمنح بضمانة اثنين من العاملين الدائمين في الدولة بما يغطي 40 بالمئة من قيمة القسط الشهري كما تقبل ضمانة أصحاب الفعاليات الإنتاجية والضمانات العقارية وضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار لافتا إلى السعي لزيادة حجم التوظيفات في مجال الإقراض عبر تنويع المنتجات التسليفية والتوسع في الإقراض لمشاريع الطاقات المتجددة بما ينسجم مع تعليمات المصرف المركزي وقرارات النقد والتسليف وبحسب الإمكانيات المتوافرة لدى المصرف وحجم السيولة القابلة للإقراض.

فاطمة حسين

نشرة سانا الاقتصادية