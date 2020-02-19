سلطات نظام أردوغان تصدر مذكرات اعتقال بحق 55 شخصاً

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركى مذكرات اعتقال بحق 55 شخصا بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن “السلطات التركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 55 شخصا بينهم 35 جنديا في الخدمة الفعلية وإن الشرطة اعتقلت 36 منهم ولا تزال عمليات البحث جارية عن المطلوبين المتبقين”.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.