SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في موسكو: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

هبوط أول رحلة جوية قادمة من دمشق إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات

2020-02-19

انظر ايضاً

لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في موسكو: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved