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عــاجــل لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في موسكو: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في موسكو: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

2020-02-19

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