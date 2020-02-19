لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في موسكو: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

الأربعاء / 19 / 02 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المؤتمر العام للأحزاب العربية: انتصارات الجيش العربي السوري في حلب وإدلب أفشلت فصلاً صعباً من فصول المؤامرة على سورية
2020-02-19
التلفزيون التشيكي: تدمر ما زالت مثار إعجاب عالمي رغم ما أصابها من تخريب على يد الإرهابيين
2020-02-19
أوكامورا: نظام أردوغان يرعى ويحمي المجموعات الإرهابية في إدلب
2020-02-19
السفير حداد: الإرهاب الدولي أحد أكبر الأخطار المهددة لحياة الشعوب
2020-02-18
كاريكين الثاني: سورية ستحرر كامل أراضيها من الإرهابيين
2020-02-18
سياسيون يمنيون: الجيش السوري يدافع عن القيم الإنسانية والحضارية
2020-02-18
خبراء روس: الجيش السوري حقق انتصاراً مهماً في حلب
2020-02-18
محليات
الأرصاد: أمطار متوقعة غزيرة أحياناً وتحذيرات من تشكل السيول في المنحدرات والأودية
2020-02-19
القبض على شخص يحول أموالاً بطريقة غير قانونية في دمشق
2020-02-18
عودة مركز هاتف الهامة بريف دمشق إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي خلفها الإرهاب-فيديو
2020-02-18
أكاديميون من جامعة دمشق: تضحيات الجيش أعادت الحياة لقلب سورية الاقتصادي
2020-02-18
نشاطات خدمية وبيئية متنوعة في محافظات عدة ضمن أسبوع المجالس المحلية
2020-02-18
مشروع تشاركي يعيد 18 محلاً تجارياً وورشة مهنية للعمل في حرستا بريف دمشق
2020-02-18
تأهيل طرق وأرصفة وترحيل أنقاض في عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي الشرقي المحررة من الإرهاب
2020-02-18
رياضة
أتلتيكو مدريد يفوز على ليفربول في دوري أبطال أوروبا
2020-02-18
الربّاع عز الدين الغفير يحرز ثلاث برونزيات في بطولة آسيا للشباب
2020-02-18
شرطة حماة يتغلب على مورك في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2020-02-18
المؤتمر العام العاشر للاتحاد الرياضي العام يقدم توصيات عدة لتطوير الرياضة السورية
2020-02-18
سورية تشارك في البطولة العربية للرماية بمصر
2020-02-18
المؤتمر العام العاشر للاتحاد الرياضي العام يختتم أعماله بانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد
2020-02-18
اتحاد الفروسية يطلق أولى بطولاته المحلية للقفز على الحواجز للعام الحالي
2020-02-18
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-19
بعد الضجة التي أثارها النظام السعودي حولها.. أسهم أرامكو تفقد مكاسب الاكتتاب
2020-02-19
استقرار أسعار الذهب
2020-02-19
225 ألف شجرة نخيل في سورية ومباحثات بين الزراعة وأكساد لمكافحة حشرة السوسة الحمراء
2020-02-18
التجاري السوري يفوض فروعه بمنح قروض شخصية بسقف 2 مليون ليرة
2020-02-18
تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار
2020-02-18
منشأة دواجن السويداء تفتح باب بيع الدجاج البياض للمواطنين بأسعار رمزية
2020-02-18
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الشريط الأخباري
مطار حلب الدولي يستقبل أول رحلة جوية قادمة من دمشق بعد انقطاعه لأكثر من ثماني سنوات
المؤتمر العام للأحزاب العربية: انتصارات الجيش العربي السوري في حلب وإدلب أفشلت فصلاً صعباً من فصول المؤامرة على سورية
لافروف: ضرورة القضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب في سورية
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أبناء العشائر العربية في الحسكة يجددون دعمهم للجيش ومطالبتهم بخروج قوات الاحتلال الأمريكية من الأراضي السورية
الرئيس الأسد في كلمة متلفزة بمناسبة معارك التحرير الأخيرة: حلب انتصرت وسورية انتصرت.. معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال
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لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في موسكو: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم
لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في موسكو: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم
2020-02-19
2020-02-19
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هبوط أول رحلة جوية قادمة من دمشق إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات
انظر ايضاً
هبوط أول رحلة جوية قادمة من دمشق إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات
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