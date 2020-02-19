مطار حلب الدولي يستقبل أول رحلة جوية قادمة من دمشق بعد انقطاعه لأكثر من ثماني سنوات

حلب-سانا

استقبل مطار حلب الدولي صباح اليوم أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد فتح المطار أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات حرصاً على سلامة وأمان المسافرين من قذائف التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في محيط مدينة حلب.

وأصبح المطار جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد أن تحقق النصر على الإرهاب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وإعلان مدينة حلب آمنة بالكامل من الإرهاب.

وفي تصريح للصحفيين على متن الطائرة قال وزير النقل المهندس علي حمود إن “عودة مطار حلب للتشغيل وعودة إقلاع الرحلات الداخلية ومن ثم الخارجية انتصار كبير تم بفضل تضحيات جيشنا البطل وصمود الشعب السوري الذي يلتف حول جيشه لتحرير حلب وباقي الأراضي العربية السورية”.

وكانت وزارة النقل أعلنت منذ يومين عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي وجهوزيته لاستقبال الرحلات الجوية وأولها رحلة قادمة من دمشق بتاريخ اليوم الأربعاء 19-2-2020 وأنه ستتم برمجة رحلات أخرى من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.