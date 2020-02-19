المنقلة لعبة تراثية تختزل المتعة وتنمي الذكاء

الحسكة-سانا

بهدف إحياء الألعاب التراثية وتعريف جيل الشباب بالموروث المادي والحضاري في الجزيرة السورية أقامت مديرية ثقافة الحسكة بالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور الثقافية بطولة بلعبة “المنقلة” التراثية في صالة المركز الثقافي العربي بالمدينة.

هذه البطولة سبقتها لقاءات عدة نظمتها الجمعية للاعبين من أحياء النشوة وغويران والعزيزية والميرديان على مدى أسابيع عدة تم من خلالها انتقاء الفائزين للمشاركة بالبطولة التي تميزت بأجواء من روح المنافسة ومشاركة منوعة من جيلي الشباب والرجال حيث تم في النهاية تكريم الفائزين الأوائل بهدايا تشجيعية.

مدير الثقافة محمد الفلاج أكد في تصريح لمراسل سانا أن إحياء لعبة المنقلة وإقامة بطولة خاصة بها هو شيء جميل وله أثر كبير في إظهار تاريخ المحافظة التراثي الغني والحضاري كما أن الإضاءة على الألعاب التراثية يهدف إلى إظهار جمالية الألعاب القديمة وأثرها الكبير في تنمية الذكاء مقارنة مع الألعاب الالكترونية التي توثر بمجملها في عقول الشباب والأطفال وتعلمهم العنف والقيم والمبادئ الغريبة والبعيدة عن مجتمعنا.

رئيس مجلس إدارة جمعية صفصاف الخابور أحمد الحسين أوضح أن الهدف من المبادرة لفت الانتباه إلى تراثنا الجميل الذي بدأ يتعرض إلى الاندثار عبر تعريف الحضور بلعبة المنقلة وبعض خصائصها وتقديمها كما كانت تؤدى في الماضي إضافة إلى خلق حالة من التواصل بين الأجيال.

وأوضح الحسين أن المنقلة لعبة ثنائية وتبدأ بحفر سبع حفر صغيرة بالأرض أو بلوح خشبي بصفين متقابلين ويوضع في كل حفرة مجموعة من الحصا الصغيرة حيث تقوم طريقة اللعب على كسب اللاعب لحصا الخصم وعدم تمكينه من كسب حجارته وهذا الأمر يحتاج إلى عملية حسابية ذهنية تلعب الخبرة والفطنة والتركيز دوراً كبيراً فيها.

محكم اللعبة محمد صالح أشار إلى أن مستويات اللاعبين متطورة وحساباتهم دقيقة في اللعبة التراثية التي تتحدى التقنيات والألعاب الحديثة كونها تعتمد على علم الحساب والتركيز والذاكرة مشيراً إلى أن ما يميز المنقلة هو أن أجواء الود تبقى مسيطرة على اللاعبين بخلاف بعض الألعاب الأخرى.

الباحث التراثي محمود خضير بين أن لعبة المنقلة قديمة كان يلعبها أجدادنا سابقاً وإقامة بطولة خاصة بها يندرج في إطار أهمية إحياء التراث لكونه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية التي تواجه خطر العولمة.

اللاعب الشاب معد العلي أكد أهمية تعريف الشباب بهذه اللعبة التي لا يقتصر دورها على الترفيه والتسلية ولكن لها دور في تعزيز القدرات العقلية والذهنية وتساعد على تعزيز أواصر التواصل مع الآخرين أما اللاعب حسن الفارس فأشار إلى أن المنقلة هي إحدى الألعاب التراثية الكثيرة التي ورثها أبناء المحافظة عن أجدادهم وتتميز بالدقة وتنمية الذكاء مؤكداً أهمية الاعتناء بهذه الألعاب وإحيائها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

نزار حسن