مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي في قطاع نجران

صنعاء- سانا

قتل عدد من مرتزقة الجيش السعودي وأصيب آخرون إثر إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم في قطاع نجران.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مربع الحماد بقطاع نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من تفجير آليتين لمرتزقة العدوان السعودي بعبوات ناسفة في صبرين ومرتفات المهور بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف حسب المصدر نفسه.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون أمس خلال إفشال الجيش اليمنى واللجان الشعبية محاولة تقدم لهم في جيزان.