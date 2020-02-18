وحدات من الجيش تضبط ورشة لتصنيع قذائف صاروخية ومدافع محلية الصنع من مخلفات الإرهابيين بالقرب من مدينة حلب

حلب-سانا

في إطار استكمال أعمال تمشيطها للمناطق المحررة حديثا في ريف حلب الغربي ضبطت وحدات من الجيش العربي السوري ورشة لتصنيع القذائف الصاروخية والمدافع محلية الصنع كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها في اعتداءاتها الإجرامية على المدنيين في مدينة حلب.

وذكر مراسل سانا أنه وخلال تمشيط المناطق المحررة القريبة من مدينة حلب عثرت وحدات من الجيش على ورشة كبيرة لتصنيع القذائف الصاروخية ومدافع “جهنم” محلية الصنع وقذائف بعيارات مختلفة وأخرى معدة للتفجير مباشرة يصل وزنها إلى 38 كيلو غرام كانت المجموعات الإرهابية تستخدمها خلال اعتداءاتها على المدنيين في أحياء المدينة.

وأشار المراسل إلى أنه تم إخفاء هذه الورشة في أحد المعامل بالقرب من مدينة حلب في الطابق السفلي من بناء مؤلف من ثلاثة طوابق تم تجهيزه لتصنيع هذه القذائف مبينا أن الإرهابيين قاموا بصنع القذائف الصاروخية وقذائف جنهم بهدف إحداث أكبر ضرر تدميري في منازل المدنيين وممتلكاتهم.

وخلال عمليات تمشيط فرق الهندسة في الجيش العربي السوري لرفع مخلفات الإرهابيين في منطقة ضهرة عبد ربه والمحلق الغربى غرب مدينة حلب أمس تم ضبط أنفاق وخنادق ومقرات حفرتها التنظيمات الإرهابية فى المنشآت والأبنية واتخذتها منطلقاً للاعتداء على الأحياء السكنية في مدينة حلب.