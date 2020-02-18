احتجاجات في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت- سانا

تجمع عشرات المحتجين اليوم في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت ضمن سلسلة اعتصامات يشهدها عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي وإلغاء بعض الضرائب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين في تقاطع إيليا في مدينة صيدا عمدوا إلى إغلاق السير جزئيا ونظموا مسيرة احتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتأكيدا على الصمود في الساحات في وجه الفساد وذلك وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وفي صور نظم المحتجون في ساحة العلم وقفة احتجاجية تخللتها إضاءة الشموع ودقيقة صمت وأكدوا استمرارهم في الحراك حتى تحقيق المطالب كافة.

كما نظم محتجون اعتصاماً في شارع الجميزات في طرابلس شمال لبنان فيما فرض الجيش اللبناني تدابير أمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.