إزالة إشغالات وتعديات للمقاهي على الأملاك العامة في مدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

أزالت دائرة الإشغالات في مجلس مدينة اللاذقية اليوم إشغالات وتعديات للمقاهي على الأملاك العامة في عدد من أحياء المدينة.

وذكر رئيس الدائرة المهندس حسن شاهين لـ سانا أن الحملة التي نفذتها الدائرة شملت اليوم أحياء الأميركان ومشروع الصليبة والزراعة مبينا أن الحملة مستمرة في جميع أحياء المدينة ضمن خطة لمعالجة التعديات على الأرصفة التي تعيق حركة المواطنين واستجابة لشكاوى عدد من الأهالي القاطنين في هذه الأحياء.

وكان مجلس المدينة أزال قبل أيام عددا من الأكشاك المخالفة وإشغالات الأرصفة والطرقات التي تعيق حركة المارة في حي غسان حرفوش وبجانب حديقة أبي تمام بالمدينة.