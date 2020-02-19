مطار حلب الدولي يفتتح اليوم بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات بسبب الإرهاب-فيديو

حلب-سانا

يفتتح مطار حلب الدولي اليوم أمام حركة الطيران بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات حرصاً على سلامة وأمان المسافرين من قذائف التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في محيط مدينة حلب.

وسيستقبل المطار اليوم أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد أن تحقق النصر على الإرهاب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وإعلان مدينة حلب آمنة بالكامل من الإرهاب وأصبح المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية.

كاميرا سانا جالت في أنحاء المطار وصالات استقبال ومغادرة المسافرين والزوار واطلعت على الجاهزية الفنية والتقنية فيها حيث أوضح المهندس محمد المصري مدير المطار في تصريح لمراسل سانا أن إعادة افتتاح المطار أمام حركة الطيران هي ثمرة من ثمار النصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري على الإرهاب وبعد أن عم الأمان مدينة حلب.

ولفت المصري إلى أنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين منوهاً بجهود جميع العاملين والفنيين الذين عملوا بدأب للإسراع بوضع المطار في الخدمة.

قصي رزوق