مصرع 14 شخصا وإصابة المئات جراء تسرب غاز سام في جنوب باكستان

إسلام اباد-سانا

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة بباكستان اليوم أن حصيلة ضحايا تسرب غاز سام في مدينة كراتشي جنوب البلاد بلغت 14 قتيلا وإصابة مئات آخرين.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن المسؤول في مجال الصحة زافار مهدي قوله اليوم إن “عدد القتلى جراء تسرب الغاز في حي كاماري الساحلي بكراتشي بلغ 14 شخصا في حين أصيب أكثر من 650 شخصا بمشاكل تنفسية حادة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات بمشاكل في التنفس بسبب تسرب الغاز السام أمس.

من جهته بين رئيس الوزراء في مقاطعة السند سيد مراد علي شاه أن السلطات لا تزال غير قادرة على تحديد سبب تسرب الغاز السام الذي لم ينتشر إلى أجزاء أخرى من المدينة.