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الطقس غداً… هطولات مطرية غزيرة وتحذيرات من تشكل السيول في منحدرات ووديان المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً محذرة من تشكل السيول في المنحدرات والوديان وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 14/7
المنطقة الجنوبية 14/7
المرتفعات الجبلية 9/1
المنطقة الوسطى 13/5
المنطقة الساحلية 19/11
المنطقة الشمالية 13/4
منطقة الجزيرة 14/4
المنطقة الشرقية 16/5
منطقة البادية 15/4

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