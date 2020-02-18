حفتر: متمسكون بإخراج مرتزقة الغزو التركي وتأمين التراب الليبي

طرابلس-سانا

أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر اليوم تمسك الجيش الليبي بإخراج مرتزقة الغزو التركي وتأمين التراب الليبي.

ونقل موقع أخبار ليبيا 24 عن حفتر قوله خلال لقائه السفير الأمريكي في ليبيا: إن “الجيش الوطني الليبي متمسك بالثوابت الوطنية وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين جلبهم الغزو التركي”.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق اليوم تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

ويواظب النظام التركي فضلاً عن قيامه بنقل الآلاف من مرتزقته الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا على إرسال الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة هناك حيث سبق للجيش الليبي أن ضبط العديد من شحنات الأسلحة التركية في الموانىء الليبية.

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