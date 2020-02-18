نشاطات خدمية وبيئية متنوعة في محافظات عدة ضمن أسبوع المجالس المحلية

محافظات-سانا

ضمن اليوم الرابع للأسبوع الخدمي المقام على مستوى الوحدات الإدارية بالتعاون مع المجتمع الأهلي بمناسبة يوم المجالس المحلية أقيمت في محافظات درعا واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة ودير الزور اليوم نشاطات خدمية وبيئية متنوعة.

ففي درعا نظم مجلس المدينة حملة لتنظيف محيط مدرسة التحرير في حي شمال الخط شملت تقليم الأشجار وترحيل بقاياها كما أعيد تأهيل عدد من أجهزة الإنارة في أحياء المدينة وصيانة الصرف الصحي.

كما أقيم أمس معرض في مدرسة الشهيد اسماعيل أبو نبوت تضمن أعمالا فنية متنوعة من توالف البيئة حيث أشارت ابتسام الصمادي مديرة المدرسة إلى أن المعرض شهد مشاركة كبيرة من طلاب مدارس عدة.

المهندس أمين العمري رئيس مجلس المدينة لفت إلى أهمية هذا النشاط في تعزيز الحفاظ على البيئة فيما دعت المهندسة صفاء المحمد مديرة البيئة المجتمع المحلي إلى إعادة تدوير النفايات.

وفي اللاذقية أطلق مجلس المدينة حملة لإعادة تأهيل المنطقة الممتدة من الكورنيش الجنوبي حتى المدينة الرياضية شملت ترميم الرصيف والسور الحجري وتعزيل الفوهات المطرية وتفقد الإنارة وصيانة الحدائق.

المهندس أحمد عبد القادر حلاق رئيس مجلس المدينة أوضح أن الحملة مستمرة على امتداد الرصيف البحري والرصيف المقابل بالتوازي مع الأنشطة اليومية داخل المدينة بهدف الارتقاء بالواقع الخدمي.

كما تم افتتاح معرض لمنتجات المرأة الريفية في صالة المركز الثقافي ببلدة عين البيضا بالتعاون مع مديرية الزراعة حيث أشارت المهندسة رباب وردة رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية بالمديرية إلى أن المعرض يضم منتجات السيدات الريفيات فيما بين رئيس بلدة عين البيضا عبد الله فاضل أنهم شاركوا بحملة نظافة بالبلدة كما تم افتتاح متحف برهان حيدر للتراث الشعبي بالمركز الثقافي لاستقبال الزوار هذا الأسبوع.

وفي بلدية حمام القراحلة أشار رئيس مجلس البلدية مروان شباني إلى أن ورشات شركتي الكهرباء والاتصالات قلمتا الأشجار المتداخلة مع الشبكات فيما تركزت الأعمال في بلدة الهنادي وفق رئيس مجلس البلدة مازن البودي على تحضير مخرج التحويلة من البلدة تمهيدا لحملة تشجير مع حملة نظافة لطريق اللاذقية بانياس القديم.

وفي بلدية الحويز نفذت حملة نظافة وتعزيل للمجاري المائية والعبارات مع تقليم الأشجار المتداخلة مع الشبكة الكهربائية بينما نفذت في بلدية عرامو حملة نظافة بالتعاون مع المدارس والأهالي.

وفي طرطوس أقيمت في موقع عقدة صافيتا حملة تشجير بمشاركة مجلسي المحافظة والمدينة ومديرية الزراعة تضمنت غرس 150غرسة من الصنوبر الثمري.

رئيس مجلس المحافظة عليا محمود لفتت إلى أن الحملة تأكيد على دور الإدارة المحلية فيما أكد المهندس علي يونس مدير الزراعة أن حملة التشجير تندرج ضمن الخطة المقررة لزيادة التحريج بالمحافظة في حين أوضح راتب إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي أن هذه الأنشطة لنتشارك جميعا في خدمة المجتمع فيما بين المهندس حسن ناصيف رئيس دائرة الحراج أن المشاركة بالحملة شملت تأمين الغراس والعمال والكادر الفني فيما أوضح المهندس علي محمود مدير الحدائق أن الحملة استهدفت غرب المشفى العسكري وحديقة الهلال الأحمر وموقع عقدة صافيتا.

وفي السويداء تم وضع حجر الأساس لإقامة معصرة لصناعة دبس العنب في قرية سهوة البلاطة وافتتاح وحدة تخزين وتبريد للخضار والفواكه في بلدة المشنف بمشاركة فعاليات أهلية ورسمية.

وأوضح رئيس مجلس بلدية سهوة البلاطة سعيد البني أن تكلفة المعصرة 30 مليون ليرة بتمويل من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وطاقتها الإنتاجية 600 كغ من الدبس يوميا تنتج من 3 أطنان عنب وتشكل أحد المشروعات التنموية التي تحقق عائدات مالية ثابتة لصالح مجلس البلدة.

وبين رئيس مجلس بلدة المشنف نواف غانم أن وحدة تبريد وتخزين الفواكه والخضار تقع على مساحة 145 مترا وتتسع لـ 100 طن بتكلفة نحو 45 مليون ليرة وتم تنفيذها من فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بتمويل من الموازنة المستقلة لمجلس المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وتشكل مشروعا استثماريا لصالح مجلس البلدة يساعد المزارعين على تخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة.

كما شهدت بلدة سهوة البلاطة حملة تشجير تضمنت زراعة 500 غرسة حراجية بجانب المركز الصحي ومدرسة الشهيد حمد كحل تم تقديمها من قبل مؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية في إطار حملة المليون شجرة التي تنفذها المؤسسة.

وفي قرى طربا وأم رواق والعجيلات ورامي تمت زراعة عدد من الغراس أمام أضرحة الشهداء وفي مدخل قرية بوسان وضمن حديقة مشفى الشهيد مؤمن طلايع بقرية سالة.

حضر الفعالية محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فيها فوزات شقير ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي وقائد الشرطة اللواء معن أسعد.

وفي القنيطرة أوضح قاسم محمد عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الخدمات أنه تم تنظيم فعاليات في بلديات عدة بمشاركة إدارة النفايات الصلبة وجمعية نور للإغاثة والمجتمع المحلي وطلاب المدارس شملت تشجير موقع البانوراما وتنظيم حملة نظافة وترحيل للأنقاض في بلدة نبع الصخر وترحيل القمامة من محيط مدافن نبع الصخر الأثرية وحملة نظافة في بلدة خان أرنبة وتنظيف وترحيل قمامة وزراعة غراس حراجية على جانبي الطريق العام ببلدة جباثا الخشب.

مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر أوضح أن المديرية تشارك في الحملة بالآليات فيما أشار رئيس مجلس بلدة نبع الصخر أنور الحسين إلى أن حملة النظافة والتشجير شملت الطرقات الفرعية والرئيسة بمشاركة الأهالي.

وفي دير الزور افتتحت بالمدينة حديقة الانتصار بعد إعادة تأهيلها بالتعاون بين محافظة دير الزور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس رائد منديل أنه ضمن خطة التعافي للأحياء المحررة من الإرهاب تم تأهيل الحديقة وشملت الأعمال صيانة المرافق وتشجير الحديقة وإنارتها بالطاقة الشمسية وتزيين جدران السور بلوحات بانورامية نفذها فنانون تشكيليون بالمحافظة.

وأشار مدير مركز ماراسيا الحكيم بدير الزور الدكتور زبير حيزة إلى أن تأهيل الحديقة يأتي ضمن مشروع “الديرة ديرتنا” المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك لتكون مكانا ترفيهيا للأطفال ومساحة صديقة للبيئة ومتنفسا للأهالي.