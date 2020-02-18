عودة مركز هاتف الهامة بريف دمشق إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي خلفها الإرهاب-فيديو

ريف دمشق-سانا

أعادت الشركة السورية للاتصالات مركز هاتف بلدة الهامة إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب وأدت إلى انقطاع دام أكثر من 8 سنوات.

وأوضح مدير الشركة السورية للاتصالات المهندس منير عبيد في تصريح لمندوب سانا أنه تم تركيب خمسة آلاف رقم هاتفي و1200 بوابة انترنت في المقسم قابلة للتوسع إلى 2800 بوابة والأرقام للزيادة مشيراً إلى أن الفرق الفنية استطاعت إعادة بناء الهيكل الإنشائي وتركيب كل مكونات المركز وربطه ضوئياً ومد الكوابل الفرعية والرئيسة والضوئية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية.

وبين عبيد أن كبل منطقة الشامي جاهز ويتم حالياً تأهيل كبل منطقة الخابوري وصيانته ليتم وضعه في الخدمة خلال 15 يوماً ما يؤدي إلى تحسن الخدمات الفنية والتغطية لكونه ضمن البلدة بعد أن كانت التغذية تتم من مناطق محيطة والبعد يؤثر على الخدمات الفنية.

ودعا عبيد سكان البلدة إلى مراجعة مقسم قدسيا بداية الأسبوع القادم لإنجاز الأوراق المطلوبة لإعادة خطوطهم إلى الخدمة مؤكداً أن الأولوية لأصحاب الخطوط القديمة ولمؤسسات الدولة وكلما زاد عدد الطلبات المقدمة ستتم زيادة عدد خطوط الهاتف تدريجياً.

بدوره أشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم إلى أنه سيتم في المرحلة القادمة بعد افتتاح مركز الهاتف افتتاح مركز خدمة المواطن بهدف تسيير أمور المواطنين بسرعة وكلفة أقل لافتاً إلى أن افتتاح المركز يخفف عبئاً كبيراً عن المناطق المحيطة بالهامة.

من جهته لفت رئيس بلدية الهامة نصوح كريكر إلى أنه بالنسبة لخط الخابوري سيتم البدء بتنفيذه في الأيام القادمة وسيتم وضعه بالخدمة خلال مدة أقصاها عشرون يوماً مبيناً أنه تمت معالجة كل الصعوبات التي واجهت إعادة بناء وتأهيل المركز كتعبيد الطريق إليه وحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة الشامية.

وعبر كل من المواطنين بدر سعدة وهدى المصري عن فرحتهم بعودة خدمة الاتصالات لما لها من تأثير كبير على الأهالي في ظل هذه الظروف إضافة إلى أن خدمة الهاتف والانترنت الأرضي تكاليفهما أقل وأفضل معربين عن شكرهم لرجال الجيش العربي السوري الذين حرروا المنطقة من رجس الإرهاب.

وكانت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من الهامة دمرت التجهيزات والكوابل بالكامل في مركز هاتف الهامة الذي كان فيه قبل الأزمة 15 ألف رقم هاتفي.

حضر الافتتاح أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى وقائد شرطة ريف دمشق اللواء نزار محمد حسن وفعاليات أهلية.

علي عجيب وسكينة محمد