اتحاد الفروسية يطلق أولى بطولاته المحلية للقفز على الحواجز للعام الحالي

ريف دمشق-سانا

نظم اتحاد الفروسية أولى بطولاته المحلية للقفز على الحواجز ضمن خطة نشاطاته للعام الحالي وذلك في نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية في الديماس بريف دمشق.

وأقيمت خلال البطولة مسابقات لجميع الفئات جرت بنظام شوطين متتاليين حيث يشترط على الفرسان في هذا النوع من التحكيم اجتياز حواجز الشوطين وتحدد المراكز حسب عدد الأخطاء في الشوطين مع احتساب زمن الشوط الثاني.

ففي فئة 140 سم فازت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول من نادي تيم سبيرت مسجلة الزمن الأسرع وبزمن قدره 70ر25 ثانية تلاها الفارس هادي نظام من نادي الجيش بزمن 17ر29 ثانية ثم الفارس هاني بدران/ الجيش بزمن 46ر33 ثانية وجاءت الفارسة آية حمشو أولا بفئة 130سم بزمن 58ر24 ثانية وحلت الفارسة جودي نظام بالمركز الثاني بزمن 03ر26 ثانية ثم الفارس جواد نظام بزمن 45ر26 ثانية وجميعهم من نادي تيم سبيرت.

أما في فئة 120 سم فذهبت صدارتها للفارسة شام الأسد بزمن 58ر23 ثانية وحل الفارس أحمد المصري / نادي الشرطة بالوصافة بزمن 57ر24 ثانية وجاءت آية حمشو ثالثة بزمن 63ر24 ثانية فيما انتهت منافسات فئة 110 سم بفوز الفارس أسامة سبيعي / الجيش بالمركز الأول بزمن 77ر38 ثانية وجاءت الفارسة شروق المصري / الشرطة بالمركز الثاني بزمن 18ر40 ثانية.

وحل الفارس أحمد المصري أولا بفئة 100سم بزمن 76ر25 ثانية تاركا المركز الثاني للفارسة شروق المصري بزمن 45ر26 ثانية والثالث للفارس يوسف اسماعيل /الجيش بزمن 75ر29 ثانية بينما فاز الفارس زين مهنا / نادي دمشق بصدارة فئة 80 سم بزمن 72ر19 ثانية وجاءت شروق المصري ثانية بزمن 07ر20 ثانية ثم الفارس مروان الزبيبي/ الجيش بزمن 63ر24 ثانية.