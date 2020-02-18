الجنائية الدولية تدرس طلب فنزويلا إجراء تحقيق حول العقوبات الأميركية

لاهاي-سانا

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن الهيئة تدرس طلب فنزويلا إجراء تحقيق في العقوبات الأميركية المفروضة عليها والتي تعدها كاراكاس جريمة ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بنسودا قولها في بيان إن “فنزويلا طلبت منها فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضيها من قبل الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان هناك شخص أو أكثر يمكن اتهامه بهذه الجرائم” مضيفة “نقلت طلب كاراكاس إلى رئيس المحكمة التي ستبت في مسألة إحالة القضية إلى غرفة تمهيدية”.

ويفترض أن تقرر هذه الغرفة فتح بحث تمهيدي يليه تحقيق فعلي للمحكمة التي أنشئت في عام 2002 لمحاكمة مرتكبي الجرائم في العالم وتتخذ من لاهاي مقرا لها.

وقدمت وزارة الخارجية الفنزويلية قبل أيام طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في العقوبات القسرية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ضدها واصفة سياسة العقوبات بأنها “أسلحة دمار شامل”.

وتعاني فنزويلا من محاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية والانقلاب على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى بهدف إحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.